مجلس اساقفة زحلة والبقاع عقد اجتماعه الشهري وناقش الاوضاع السياسية والاجتماعية

عقد مجلس اساقفة زحلة والبقاع اجتماعه الشهري في مطرانية السريان الأرثوذكس في زحلة، بمشاركة السادة الأساقفة ابراهيم مخايل ابراهيم، جوزف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر وامين سر المجلس الأرشمندريت ايلي بو شعيا. وتداول الاساقفة المجتمعون ببنود جدول الأعمال المتعلقة بالاوضاع الاجتماعية والسياسية في لبنان عامة وفي البقاع خاصة. كما اطّلع الآباء على أوضاع التعليم الديني في المدارس الرسمية في زحلة والبقاع وعلى خدمات الكهنة في بعض الرعايا واشاد الاساقفة بعمل تلفزيون تلي لوميار بنقل اخبار الابرشيات إلى العالم

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