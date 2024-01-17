شكرا لقرائتكم خبر جلالي: ادعاءات أمريكا بالحرب على الإرهاب كذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، مشيرا إلى جرائم الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا واليمن وادعائها مكافحة الإرهاب، «إن هذا الادعاء كذبة كبرى، لأن أساس الإرهاب والجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط تم إنشاؤه من قبل الأمريكيين».

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر منعقد في العاصمة الروسية موسكو، «إن واشنطن هي واحدة من جذور المشكلة الأمنية في المنطقة، وأنها شجعت على العنف وعدم الاستقرار والإرهاب، حسبما ذكرت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية».

وأشار سفير إيران لدى موسكو إلى أن أمريكا استخدمت ولا تزال تستخدم كافة الأدوات من أجل البقاء والحفاظ على قوتها ومركزيتها والحفاظ على عالم أحادي القطب.

وقال جلالي، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي على أفغانستان والعراق بحجة مكافحة الإرهاب، «وفقا لتقرير صادر عن معهد أبحاث أمريكي، عقب قيام أمريكا بشن الحرب في منطقة الشرق الأوسط بحجة 11 سبتمبر، قتل ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص وفقد حوالي سبعة ملايين شخص حياتهم بشكل غير مباشر بسبب الأزمات التي سببتها الحرب وتدمير البنية التحتية الصحية والطبية.»

وتابع «بحسب بعض إحصائيات معاهد الأبحاث الأمريكية، فقد نزح 38 مليون شخص بسبب حروب أمريكا في المنطقة، وفي بعض التقارير الأخرى يتراوح هذا العدد بين 49 و60 مليون شخص.»

وقال جلالي «الأمريكيون احتلوا أفغانستان لنحو 20 عاما بحجة محاربة الإرهاب، فهل اختفى الإرهاب؟ ولم يكن للوجود الأمريكي في أفغانستان والعراق أي نتيجة سوى تدمير البنية التحتية لهذين البلدين.»

وأشار إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، «إذا كان هذا القتل الوحشي للناس ليس جريمة وإبادة جماعية، فما اسمها إذن؟»

وتابع «السلطات الأمريكية والكيان الصهيوني يقولان إنهما يريدان تدمير حماس، لكن السؤال هل سيصمت الشباب الذي يشهد اليوم جرائم الكيان الصهيوني غدا؟ فمن هؤلاء الشباب ستتواصل حماس وينتصر الشعب الفلسطيني المظلوم.»

وانتقد سفراء فلسطين وسوريا سياسات الولايات المتحدة، ودعمها للكيان الصهيوني ضد غزة الأعزل.