الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل اثنين من عسكرييه في اشتباكات بشمال قطاع غزة. وكشف الجيش عن هويتهما، موضحا أن عمريهما 32 عاما و34 عاما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عبرية. كما أعلن الجيش عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في معركة بشمال القطاع، بجانب إصابة مسعف من الاحتياط بجروح خطيرة أيضا في غلاف غزة.



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