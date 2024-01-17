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هجوم يستهدف سفينة أمريكية.. هذه التفاصيل

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مسؤول أمريكي، مساء الأربعاء، عن تعرض سفينة أمريكية لهجوم من مناطق خاضعة للحوثيين.

وقال المسؤول بحسب "الجزيرة نت"، إن "سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

 

وأضاف أن "الهجوم أصاب السفينة ولا يمكننا الإفصاح عن السلاح المستخدم وأي أضرار محتملة".

وكانت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين أعلنت، أمس الثلاثاء، استهداف سفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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