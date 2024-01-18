عقب تبادل القصف وتعليق العلاقات.. اشتعال الصراع بين إيران وباكستان والصين تعرض الوساطة

ياسر رشاد - القاهرة - بقصف متبادل وتعليق العلاقات.. اشتعلت الأجواء بين كل من إيران وجارتها الحدودية باكستان، عقب تبادل الضربات بين كلا الجانبين، على مدار الأيام الماضية، وتعليق العلاقات، وطرد السفير الإيراني من باكستان، وسحب الآخر، مما ينذر بتوترات غير محمودة خلال الأيام المقبلة.

يُشار إلى أن العلاقات بين الجانبين لم تكن بالمستقرة فيما مضى.. فالمعتاد أن تتبادل طهران وإسلام آباد بانتظام اتهامات حول السماح لمسلحين باستخدام أراضي الدولة الأخرى لشنّ هجمات، لكن نادرًا ما تحوّلت هذه الاتهامات إلى تدخل عسكري مباشر من طرف ضد آخر.

بدأت الأحداث المتأججة الأخيرة، عندما أعلنت إيران منذ يومين عن شن هجوم صاروخي على قاعدتين لجماعة “جيش العدل المسلحة” داخل باكستان، و استهدفت الضربة الصاروخية منطقة حدودية وأودت بحياة 7 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلن الإعلام المحلي.

برر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران استهدفت "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان المجاورة.

طرد السفير الإيراني من باكستاني:

قررت باكستان استدعاء سفيرها لدى طهران بعد هجوم إيراني داخل أراضيها، حسبما أعلنت إسلام آباد، الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن بلادها لن تسمح بعودة السفير الإيراني لديها، الموجود في بلده في الوقت الراهن.

أضافت، أن الانتهاك "كان سافرًا وغير مبرر لسيادة باكستان، وهو أمر غير مقبول".

باكستان ترد بصاروخ:

من جهتها ردت باكستان بقصف صاروخي، حيث سُمع دويّ انفجارات عدّة في جنوب شرق إيران المضطرب.

وقال مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان إنّ دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة.

كما أشار مسؤول أمني آخر إلى أن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في المحافظة الإيرانية، لافتًا إلى مقتل 9 بينهم 3 نساء و4 أطفال غير إيرانيين، حسب وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء.

الصين تعرض الوساطة:

عرضت الصين، الخميس، الوساطة بين باكستان وإيران بعد تبادل للقصف عند الحدود بين البلدين، بما في ذلك ضربة قالت طهران إنها أودت بحياة 7 أشخاص.

فيما أكدت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري: "يأمل الجانب الصيني بشكل صادق بأن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنّب تصعيد التوتر".

وبحسب شبكة سكاي نيوز، أضافت: "نحن على استعداد للعب دور بنّاء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان بذلك".