الجميل التقى القائمة بالأعمال الأسترالية: لاستعادة الدولة لدورها ومنع إدخال لبنان بدوامة الحرب

التقى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، نائب رئيس البعثة الأسترالية في ​لبنان​ القائمة بالأعمال الأستراليّة أماندا ماكغريغور، وتمّ البحث في التّطوّرات في المنطقة و​جنوب لبنان​. وكرّر الجميّل خلال اللّقاء، موقف الحزب "بضرورة استعادة الدّولة لدورها، وإعادة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللّبنانيّة، لمنع إدخال لبنان في دوّامة الحرب الجارية"، مؤكّدًا "ضرورة حمايته من الاعتداءات وتطبيق القرارات الدّوليّة ولاسيّما 1701 و1559، لرفع الأذى عن اللّبنانيّين".

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