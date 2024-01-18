التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس.
وأعلن الوزير بوحبيب، خلال اللقاء، أن "95% من النازحين السوريين يهاجرون لأسباب اقتصادية، وعلينا معالجة ذلك، بالتعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط".
كما أكّد أنّ "ما حصل في 7 تشرين الأول الماضي سيتكرّر مجددًا في حال عدم التوصل إلى السلام، وحلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، وقال: "نتفهّم رغبة قبرص بإنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب لمدير جهاز المخابرات القبرصية: 95% من النازحين السوريين يهاجرون لأسباب اقتصادية وعلينا معالجة ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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