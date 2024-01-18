الصين والفلبين يتفقان على خطة جديدة للتعامل مع حوادث البحر الجنوبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كلًا من الفلبين والصين على "التعامل بهدوء" مع الحوادث في بحر الصين الجنوبي من خلال تحسين آليات الاتصال البحري بينهما .



وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان اليوم الخميس إن الإجراء، الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع آلية التشاور الثنائي في شنغهاي أمس الأربعاء، يشمل الاتصالات بين وزارتي الخارجية وخفر السواحل في البلدين.

وبحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، "أجرى الجانبان مناقشات صريحة ومثمرة لتهدئة الوضع في بحر الصين الجنوبي، واتفقا على التعامل بهدوء مع الحوادث، إن وجدت، من خلال الدبلوماسية"، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية.

وأضاف بيان الخارجية الفلبينية: "اتفق الجانبان أيضا على أن الحوار المستمر مهم للحفاظ على السلام والاستقرار في البحر".

كما اتفقت الدولتان على بدء محادثات حول التبادلات الأكاديمية المحتملة حول البحث العلمي البحري بين العلماء الفلبينيين والصينيين.

وتأتي المشاورة بموجب الاتفاق المبرم بين الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن ونظيره الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو في نوفمبر الماضي لتخفيف وإدارة التوترات في بحر الصين الجنوبي.

كانت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قد اصطدمت بقارب إمداد فلبيني في أكتوبر الماضي عندما كان الأخير في مهمة إعادة إمداد منتظمة في أيونجين شول.