ترامب يشيد بإسرائيل وهاريس تتهمه بالانصياع لنتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما وصفه بـ“شجاعة إسرائيل”، معتبرا إياها حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، وذلك في تصريحات نشرها عبر منصته “تروث سوشيال”، في وقت وجهت فيه نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس انتقادات حادة له.

وقال ترامب إن إسرائيل، سواء حظيت بإعجاب الآخرين أم لا، تتمتع – بحسب تعبيره – بالشجاعة والذكاء والإخلاص، مشيرا إلى أنها “تقاتل بضراوة وتعرف كيف تنتصر”، على حد قوله.

في المقابل، اتهمت هاريس خلال مؤتمر في ولاية ميشيغان ترمب بالانجرار إلى مواجهة سياسية وأمنية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدرجه إليها، مؤكدة أن “الشعب الأمريكي لا يريد هذه الحرب”، وفق تعبيرها.

