سعر الغاز الطبيعي يتذبذب فوق الدعم -توقعات اليوم 20-4-2026

قفز سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة فوق المقاومة المتمثلة بمستوى 24235.00 ليمنحه ذلك فرصة لتشكيل اندفاع صاعد قوي لنلاحظ تحقيقه للأهداف المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 24805.00 والذي يشكل بدوره لحاجز مهم ليفسر ذلك الارتداد التصحيحي الحالي نحو 24400.00.

محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر على جني المزيد من الأرباح بتسلله قريبا نحو 24235.00 والذي يشكل بدوره حاليا لدعم إضافي مهم, لذلك ننصح بمراقبة تصرف السعر في حال وصوله لهذا المستوى لنتمكن من تحديد الأهداف المقترحة للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24250.00 و 24480.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع