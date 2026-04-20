سعر النحاس يحاول التمسك بالإيجابية -توقعات اليوم 20-4-2026

افتتح سعر النحاس تداولات هذا الصباح بتشكيله لفجوة سلبية بملامسته لمستوى 5.9400$ ومن ثم ليرتد بشكل إيجابي فوق مستوى 5.9700$ والذي يشكل العامل الأساسي لتأكيد إيجابية التداولات القريبة والمتوسطة.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه من تقديم إغلاق إيجابي فوق مستوى 5.9700$ ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية باندفاعه نحو 6.1550$ و6.2500$ على التوالي, أما عودة السعر للاستقرار دون 5.9700$ سيجبره ذلك على تشكيل موجات سلبية جديدة لنتوقع انجذابه بذلك نحو 5.8200$ قبل تسجيله لأي من الأهداف الإيجابية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9100 $ و 6.1550$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع