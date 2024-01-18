عبداللهيان لنظيره البريطاني: لا يحق لبريطانيا وأميركا جعل أمن المنطقة رهينة بيد نتانياهو

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في حديث مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إلى أنّ "على لندن وواشنطن وقف دعمهما للجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين".

وأوضح أنّه "لا يحق للندن وواشنطن جعل أمن المنطقة رهينة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وتستمر الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في دعم إسرائيل بحربها على قطاع غزة، كما نفذتا ضربات جوية في اليمن، في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" استهدافها للسفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إليها، ردًا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وأمس، أعادت السلطات الأميركية تصنيف حركة "أنصار الله" على قائمة "الجماعات الإرهابية"، فيما أكّدت الحركة أنّ التصنيف لن يثنيها عن دعمها الثابت للفلسطينيين.