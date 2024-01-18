حنكش: تخوين سامي الجميل وتهديده وتحليل دمه لن يجدي نفعًا ونحن من مدرسة "لبنان أولًا"

أشار عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب ​الياس حنكش​، إلى أنّهم "خوّنوا رئيس الوزراء الرّاحل رفيق الحريري والنّائب الرّاحل باسل فليحان، حلّلوا دم الصّحافي الرّاحل سمير قصير، الأمين العام الأسبق لـ"الحزب الشّيوعي اللّبناني" الرّاحل جورج حاوي والنّائب الرّاحل جبران تويني… هدّدوا الوزير الرّاحل بيار الجميل، النّائب الرّاحل وليد عيدو، النّائب الرّاحل أنطوان غانم، رئيس فرع المعلومات الرّاحل وسام الحسن والوزير الرّاحل محمد شطح… فاغتالوهم!".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "اليوم تحليل دم، تخوين وتهديد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​ لن يجدي نفعًا. نحن من مدرسة "​لبنان​ أوّلًا"، ومدرسة "قول الحقيقة مهما كانت صعبة".