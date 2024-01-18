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الصومال يسيطر على المجال الجوي ..منع طائرة تقل مسئولين إثيوبيين من الوصول إلى إقليم صوماليلاند

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الشارقة - اميمة ياسر - قال مدير عام هيئة الطيران المدني الصومالية، أحمد معلم، إن الحكومة رفضت دخول طائرة تقل مسئولين إثيوبيين في طريقها إلى إقليم صوماليلاند الانفصالي.

وأضاف معلم عبر الهاتف لوكالة بلومبرج للأنباء، بدون الكشف عن الركاب "رفضنا دخول طائرة إثيوبية تقل وفدا إثيوبيا رفيع المستوى في طريقها إلى هرجيسا" عاصمة صوماليلاند.

ويسيطر الصومال على المجال الجوي لإقليم صوماليلاند.

ويذكر أن صوماليلاند التي تسعى للحصول على اعتراف دولي على أنها دولة ذات سيادة، وافقت في الأول من يناير على منح إثيوبيا الحبيسة حق الوصول إلى سواحلها لمدة 5 عقود.

وفي المقابل سوف يحصل الإقليم على حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، وهي أكبر ناقل جوي في القارة والوحيد الذي يحقق ربحا باستمرار.

وأدان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الاتفاق ووصفه بأنه يمثل انتهاكا لسيادة بلاده وتعهد باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية "للدفاع عن حدود البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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