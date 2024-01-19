السعودية تؤكد حرصها للحفاظ على وحدة الصومال والسودان وسلامة أراضيهما

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، حرص المملكة البالغ للحفاظ على وحدة الصومال والسودان وسلامة أراضيهما، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار والتكامل بين دول المنطقة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الخريجي نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في قمة منظمة الإيغاد على مستوى القادة في جمهورية أوغندا ، والتي أعرب فيها عن موقف المملكة الثابت حيال دعم وتعزيز العلاقات السعودية الإفريقية بما يُرسخ علاقتها بالدول الإفريقية والدول الأعضاء في منظمة الإيغاد، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الخريجي "إن موقف المملكة من الأزمة السودانية هو الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب السوداني"، مشيداً بشراكة المملكة مع منظمة الإيغاد والاتحاد الإفريقي فيما يخص الوضع الراهن في جمهورية السودان.

وأوضح أن تنفيذ إعلان جدة والالتزام بحماية المدنيين وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان هو الطريق لحل الأزمة الراهنة في السودان الشقيق، وأن المملكة ترى أن منبر جدة وما وصل إليه من نتائج حظي بتأييد الشعب السوداني وتأييد دولي كبير، شجع على استئناف محادثات جدة 2 بمشاركة ممثل عن الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد.