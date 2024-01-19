طقس الجمعة.. الأرصاد: الحرارة تصل لدرجتين بهذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، وأكثر المناطق برودة والتي يحدث فيها انخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب بيان الأرصاد، تصدرت مدينة سانت كاترين قائمة أكثر المناطق برودة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 2 درجات مئوية، فيما جاءت مدينة نخل كثاني أكثر المناطق برودة بـ 3 درجات مئوية.

وجاءت مدينة سيوة ومحافظة الوادي الجديد ثالث أكثر المناطق برودة اليوم بـ5 درجات مئوية، ثم محافظة المنيا بـ6 درجات مئوية، ثم محافظة الفيوم وبني سويف بـ7 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أن طقس اليوم يكون الطقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد وبارد على باقي الأنحاء.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات