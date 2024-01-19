وظائف جديدة.. العمل تعلن عن 3212 فرصة برواتب مجزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وبحسب بيان الوزارة الجمعة، جدد حسن شحاتة، وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني.

وقالت العمل، إنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 9 محافظات، لديها 3212 وظيفة مٌتوفرة الأن، بعددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة.