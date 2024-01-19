أمين الفتوى: هذا النوع من الزواج يخلق أجيالا لديها مشكلات وعوار نفسي - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أن هناك نوع من الزواج انتشر في المجتمع يهدف إلى الإنجاب فقط، ويحدث بعدها الطلاق، ويطلق عليه زواج الإنتاج.

وقال الورداني خلال حلقة برنامج "مع الناس" الذي يذاع على فضائية الناس، إن هذا النوع من الزواج يقضي تمام على مكونات الأسرة، ويصبح الأطفال بين أب وأم هدفهم الإنجاب فقط ويقع الانفصال بينهما، ما يؤدي في النهاية إلى حدوث تفكك في المجتمع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن انتشار زواج الإنتاج في المجتمعات ينتج عنه أجيالا كاملة لديها مشكلات وعوار نفسي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2024.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.