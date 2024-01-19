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اعلن النائب سيمون ابي رميا، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "بعد اجتماعات وضغوط متواصلة من موقعي النيابي مع وزير المالية والمدير العام ومن العديد من الزملاء والفعاليات والنقابات والاتحادات والروابط، تفتح دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان يوم الاثنين".
وتابع :"آمل ان يتم الالتزام بالوعود المعطاة بعد كل التواريخ التي حددت سابقاً ولم يتم الالتزام بها، مع التمني بالتسريع ببت الملفات العالقة والبدء باستقبال الطلبات الجديدة. وسيكون لنا متابعة حثيثة، وانها واجبات الدولة لتأمين حقوق مواطنيها".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: بعد السعي والمتابعة دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان تفتح ابوابها الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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