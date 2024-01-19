بوحبيب التقى سفراء الصين وكولومبيا وبنغلادش وهنّأ نظيره الكويتي هاتفيا

هنّأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، خلال إتصال هاتفي بنظيره الكويتي عبدالله علي اليحيى، على تعيينه في منصبه الجديد"، متمنيا له وللكويت "حكومة وشعبا دوام الرخاء والازدهار".

في سياق منفصل، أكد بوحبيب خلال لقائه السفير الصيني جيان مينجيان، "موقف لبنان المؤيد ل​سياسة​ الصين الواحدة ودعم وحدة الصين وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الصينية"، مقدرا "الموقف الصيني المتوازن من الوضع في جنوب لبنان وغزة".

كما التقى بو حبيب السفير الكولومبي إدوين الفونسو الذي أبلغه قرار دولته الانضمام إلى الدعوة القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في "لاهاي".

ووضع سفير بنغلادش جاويد خان بوحبيب في أجواء الانتخابات الأخيرة في بلاده وتشكيل حكومة جديدة على إثرها.