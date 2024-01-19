أكّد أمين سرّ عام الرهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الأب طوني عيد، تعليقًا على رفع لوحة موزاييك للقديس شربل في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، أنّ "أهميّة ما حصل أنّه تمّ وضع لوحة الموزاييك على مقربة من ضريح البابا الرّاحل بولس السادس، الّذي كان قد طوّب القديس شربل في 5 كانون الأوّل عام 1965، وأعلنه قدّيسًا في 9 تشرين الأوّل 1977".
وأشار، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "البابا بولس السّادس طوّب وقدّس الكثر، وأن تكون صورة قدّيس من لبنان إلى جانب ضريحه، أمر مهمّ جدًّا للكنيسة المارونية وللرهبانية المارونية، ونفتخر بذلك"، معربًا عن أمله بأن "يعمّ السّلام على بلدنا بشفاعة القدّيس شربل".
كانت هذه تفاصيل خبر الأب عيد: وضع لوحة موزاييك للقديس شربل بجاب ضريح البابا بولس السادس أمر مهم جدًا للكنيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.