الأب عيد: وضع لوحة موزاييك للقديس شربل بجاب ضريح البابا بولس السادس أمر مهم جدًا للكنيسة

أكّد أمين سرّ عام الرهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الأب طوني عيد، تعليقًا على رفع لوحة موزاييك للقديس شربل في كاتدرائية القديس بطرس في ​الفاتيكان​، أنّ "أهميّة ما حصل أنّه تمّ وضع لوحة الموزاييك على مقربة من ضريح البابا الرّاحل بولس السادس، الّذي كان قد طوّب ​القديس شربل​ في 5 كانون الأوّل عام 1965، وأعلنه قدّيسًا في 9 تشرين الأوّل 1977".

وأشار، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "البابا بولس السّادس طوّب وقدّس الكثر، وأن تكون صورة قدّيس من ​لبنان​ إلى جانب ضريحه، أمر مهمّ جدًّا للكنيسة المارونية وللرهبانية المارونية، ونفتخر بذلك"، معربًا عن أمله بأن "يعمّ السّلام على بلدنا بشفاعة القدّيس شربل".