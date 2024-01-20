انت الان تتابع خبر خلال 2023.. العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية، بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب 2.9 بالمئة، مسجلة 35 ألفا و5 عقارات وتصدرت ولاية أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 12 ألفا و702 عقارا، ثم إسطنبول بـ11 ألفا و229، ومرسين 3 آلاف و16 عقارا.



واحتل الروس المركز الأول بشراء 10 آلاف و560 عقارا، تلاهم الإيرانيون 4 آلاف و272، ثم العراقيون 1917.



وأما إجمالي مبيعات المساكن في البلاد، فقد انخفضت بمعدل 17.5 بالمئة في 2023 مقارنة مع 2022، وبلغت مليونا و225 ألفا و926.

