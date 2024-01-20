انت الان تتابع خبر وكالة مهر تعلن مقتل 2 من "كبار" المستشارين الإيرانيين بقصف دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مصدر مطلع لوكالة مهر للأنباء أن القصف أدى الى مقتل مستشارين اثنين رفيعي المستوى لحرس الثورة الإسلامية في هجوم الكيان الصهيوني اليوم على منطقة المزة بدمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام السورية أعلنت قبل ساعات قليلة عن هجوم إسرائيلي على منطقة "المزة" السكنية في دمشق.



في حين ذكرت قناة الميادين السورية أن شخصا استشهد وأصيب ثلاثة آخرون في هذا الهجوم. وأدى هذا العدوان إلى تدمير مبنى سكني في حي المزة بشكل كامل.