انت الان تتابع خبر "ماركا" عن فوز العراق على اليابان: يكتبون التاريخ ويقلبون آسيا "رأسًا على عقب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الصحيفة ذكرت في تقرير ترجمته الخليج 365، ان "منتخب العراق بقيادة خيسوس كاساس، الذي صنع التاريخ بفوزه بكأس الخليج قبل عام، لقد قلب كأس آسيا "رأساً على عقب"، عندما هزم منتخب اليابان بقيادة كوبو بنتيجة 2-1، والذي ظهر لأول مرة كأساسي بعد التغلب على الانزعاج الذي عانوا منه في ظهورهم الأول"، لافتة الى ان العراق لقد خرج وهو يسير على دواسة السرعة ومحاولات اليابان، التي غالباً ما كان ينهيها هيروكي إيتو، لم تشكل خطورة على مرمى جلال حسن".



وأضافت، ان "الفوز على أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب يسمح للعراق، الذي فاز بالفعل على إندونيسيا (1-3) في المباراة الافتتاحية، بتأمين تأهله حسابياً لدور الـ 16، وفي الوقت الحالي، يتصدرون المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن اليابان وإندونيسيا وست نقاط عن فيتنام". ذكرت في تقرير ترجمته الخليج 365، ان "منتخب العراق بقيادة خيسوس كاساس، الذي صنع التاريخ بفوزه بكأس الخليج قبل عام، لقد قلب كأس آسيا "رأساً على عقب"، عندما هزم منتخب اليابان بقيادة كوبو بنتيجة 2-1، والذي ظهر لأول مرة كأساسي بعد التغلب على الانزعاج الذي عانوا منه في ظهورهم الأول"، لافتة الى ان العراق لقد خرج وهو يسير على دواسة السرعة ومحاولات اليابان، التي غالباً ما كان ينهيها هيروكي إيتو، لم تشكل خطورة على مرمى جلال حسن".وأضافت، ان "الفوز على أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب يسمح للعراق، الذي فاز بالفعل على إندونيسيا (1-3) في المباراة الافتتاحية، بتأمين تأهله حسابياً لدور الـ 16، وفي الوقت الحالي، يتصدرون المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن اليابان وإندونيسيا وست نقاط عن فيتنام". وأشار الصحيفة الإسبانية الى ان العراق رغم معاناته قاوم، والمدرب خيسوس كاساس يواصل صناعة التاريخ ويقلب آسيا "رأسًا على عقب".

*الغارديان تتغنى بـ"أسود الرافدين"

وفي وقت سابق، علقت صحيفة "الغارديان" البريطانية، على فوز المنتخب الوطني العراقي التاريخي على اليابان. ذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته الخليج 365، أن "العراق أنهى انتظار 42 عاماً بفوزه على اليابان وحقق انتصاراً تاريخياً ليتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بفضل ثنائية الشوط الأول من أيمن حسين". وأضافت، ان "استراتيجية العراق في المباراة كانت هي الحفاظ على تماسكه واستخدام قوته البدنية في وقت مبكر، وهو الأمر الذي نجح إلى حد ما حتى بدأت اليابان في استخدام سرعتها وإيجاد المساحة على الأجنحة لوضع العرضيات داخل منطقة الجزاء".