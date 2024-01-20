مسؤولون أميركيون: شعور بايدن بالإحباط من نتانياهو خلال مكالمتهما الأخيرة بات أكثر وضوحًا

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "شعور الرئيس الأميركي جو بايدن بالإحباط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مكالمتهما الأخيرة بات أكثر وضوحًا"، ويأتي ذلك في ظل حديث نتانياهو عن المستمر عن فرض "سيطرة أمنية إسرائيلية" على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع.
وفي مكالمة هاتفية يوم الجمعة، ناقش الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة ومسألة حل الدولتين، في أول محادثة بينهما منذ أسابيع وسط توسع فجوة الخلاف بينهما.
إلى ذلك، أفادت شبكة "إن بي سي" بأنّ "المشرعين الأميركيين المؤيدين لإسرائيل يعبرون بهدوء عن إحباطهم من قيادة نتانياهو".
ونقلت الشبكة عن 3 مشرعين أميركيين، إشارتهم إلى أنّ "نتانياهو الذي لا يحظى بشعبية ربما يعمد لإطالة الحرب من أجل البقاء في السلطة"، فيما ذكر مشرع جمهوري مختص بقضايا الأمن القومي للشبكة أنّ "ثمة انعدام ثقة حقيقي وأسئلة عن قدرة نتانياهو على القيادة"، بينما اعتبر مشرع أميركي من الحزب الديمقراطي أنّ "نتانياهو كارثة وقلقون من أن الحملة العسكرية ستكون حربا لا نهاية لها".
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