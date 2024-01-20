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الاحتلال يزعم تدمير منصات لإطلاق الصواريخ وورشة لتصنيعها بشمال غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العثور على منصات لإطلاق عدد من الصواريخ طويلة المدى شمال قطاع غزة وتدميرها.

كذلك ادّعى جيش الاحتلال في بيانه العثور على ورشة لتصنيع الصواريخ شمال غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي وتدمير محتوياتها.

وأعلنت فصائل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط طواقمها بين قتلى وجرحى في كمين شرق غزة.

وفي وقت سابق كشفت سرايا القدس عن استهداف مقاتليها لدبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم شمال مخيم النصيرات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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