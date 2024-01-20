5 مصابات في معركة نسائية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أصيبت 5 سيدات، اليوم السبت، في معركة نسائية وقعت بأحد الأحياء الشعبية في حي جنوب مدينة المنيا، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، إخطارًا بالحادث وتحركت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة. حيث تبين أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت إلى اشتباك بالأيدي، أسفرت عن الإصابات سالفة الذكر.

ضمت قائمة المصابات: "م. ج. م" (32 عامًا)، "هـ. ص. م" (27 عامًا)، "م. خ. ع" (37 عامًا) كطرف أول، و"ط ش.ع" (15 عامًا) و"ن. ا. م" (73 عامًا) كطرف ثانٍ. نُقلت ثلاث نساء منهن إلى مستشفى المنيا العام، واثنتان إلى مستشفى المنيا الجامعي، حيث تم التحفظ عليهن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.