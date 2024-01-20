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فيديو| البحرية البريطانية تحقّق في حادث تصادم سفينتين تابعتين لها بالبحرين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة "رويترز" عن سلاح البحرية الملكية البريطانية، اليوم السبت، تصريحات تشير إلى فتح تحقيق في اصطدام سفينتين لإزالة الألغام تابعتين لها في ميناء بالبحرين.

وأوضح البيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات في الحادث الذي وقع أمس الجمعة، لكن بعض الأضرار لحقت ببدن السفينتين الحربيتين، وفق ما نشره الأدميرال إدوارد آلجرين، قائد العمليات بالبحرية الملكية على حسابه بمنصة إكس.

وتنشط البحرية البريطانية إلى جانب البحرية الامريكية في منطقة الخليج العربي، في محاولة لردع هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن على السفن التجارية التابعة لإسرائيل في أعقاب الحرب التي شنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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