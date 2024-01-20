وزير إسرائيلي: إقامة دولة فلسطينية هو مذبحة وخطر وجودي علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إن هناك إجماع واسع في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي.

وأشار الوزير اليميني المتطرف سموتريتش، إلى أن على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو دفع نحو المذبحة المقبلة وخطر وجودي على إسرائيل.

وأوضح سموتريتش أن على البيت الأبيض أن يتحرر مما يصفه الوزير الإسرائيلي بـ "أوهام المفاهيم" التي أدت إلى الكارثة في إسرائيل.

سبق وأن أشارت وكالة "أسوشيتيد برس" إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب.

وكذلك تعهد نتنياهو بمواصلة الحرب على قطاع غزة الأهداف التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن وقف الحرب قبل تحقيق الأهداف يعد بمثابة رسالة ضعف أمام أعدائهم.

وأوضح نتنياهو أن عليهم الانتصار من أجل مستقبل إسرائيل ومشيرا إلى أن الحرب لن تتوقف قبل إعادة الأسرى إلى بيوتهم.