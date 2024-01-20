"والا": غالانت حاول اقتحام مكتب نتانياهو وهدد بإحضار قوّة غولاني للسيطرة على الوضع بمجلس الحرب

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي". وكشف الموقع أنّ "غالانت هدد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بإحضار قوّة غولاني (لواء مشاة للجيش الإسرائيلي) للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب"، وسط تزايد الانقسامات داخله. ويأتي ذلك في ويأتي ذلك مع تزايد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراء في حكومته من جهة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وسياسيين إسرائيليين من جهة أخرى بشأن مسار الحرب على قطاع غزة ومسألة حل الدولتين وملف الأسرى في قطاع غزة. ولم يحقق الجيش الإسرائيلي أيّا من الاهداف المعلن عنها، وأبرزها القضاء على "حماس" وإطلاق سراح الأسرى، ورغم ما يدّعيه الجيش الإسرائيلي من تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب "القسام" و"سرايا القدس"، تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ ويتكبّد الجيش خسائر في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية الفلسطينية المستمرة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

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