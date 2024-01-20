مصدر عسكري يمني لـ"الجزيرة": غارتان استهدفتا معسكر الجبانة بالقرب من مطار الحديدة

أفاد مصدر عسكري يمني لقناة "الجزيرة"، عن "غارتين استهدفتا معسكر الجبانة بالقرب من مطار الحديدة غرب اليمن".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، عن تنفيذ "غارات جويّة ضد صواريخ للحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) مضادة للسفن كانت ستستهدف خليج عدن اليوم".

وأمس أيضًا نفذ الجيش الأميركي ضربات في اليمن، أوضح الإعلام التابع لحركة "أنصار الله" أنها استهدفت منطقة الحديدة اليمنية.