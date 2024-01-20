استهداف إسرائيلي لسهل مرجعيون وأطراف عيترون في جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف سهل مرجعيون في جنوب لبنان. وفي السياق، استهدف القصف المدفعي المعادي يستهدف منطقة "الشقة" في أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. وكان قد حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق زفتا والجوار، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على قطاع أراضي جنوب لبنان.

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