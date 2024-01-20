محمد علي الحوثي: أميركا وبريطانيا تتحملان مسؤولية ما يترتب على عسكرة البحر الأحمر

ذكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، التابع لحركة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، أنّ "شيطانية أميركا تكشّفت أكثر للعالم برفضها إيقاف العدوان على غزة وإنهاء حصاره لأهلها".

وأوضح، بحسب ما نقلت عنه قناة "المسيرة"، أنّ "أميركا أظهرت قبحها بعد ان وقفت ضد الإرادة الدولية لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، مشيرًا إلى أنّه "بينما يعمل اليمن على إيقاف العدوان على غزة وإنهاء الحصار على أهلها، أرادت أميركا تحسين صورتها ولكن بتدابير خاطئة".

وأوضح الحوثي أنّ "عسكرة البحر الأحمر أميركيًا وتصوير نفسها ساعيةً إلى تأمين الملاحة الدولية كان نتاجها تهديد الملاحة بالتوقف عن الإبحار"، مؤكدًا أنّ "أميركا وبريطانيا تتحملان كامل المسؤولية عن زيادة التأمين البحري فهي من عملت على إقلاقه"، و"تتحملان كامل المسؤولية عمّا يترتب على عسكرة البحر الأحمر من خسائر لقناة السويس وشركات الملاحة"، و"تتحملان كامل المسؤولية عن إشعال المنطقة بالحروب والإجرام ودعم الإبادة للإنسان في غزة".