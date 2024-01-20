نتانياهو: لن أتنازل عن سيطرتنا الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غرب الأردن

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أنني لن أتنازل عن سيطرتنا الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غرب غرب الأردن، وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية".

ويأتي ذلك مع تزايد الخلافات بين وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مسار الحرب على قطاع غزة ومسألة حل الدولتين.

وأمس، ذكر الرئيس الأميركي بعد محادثة لأول مرة منذ أسابيع مع نتانياهو، أنّ الأخير لا يعارض حل الدولتين و"قيام دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلًا بوجوده في السلطة".

لكن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانًا ردا على تصريحات الرئيس الأميرك، حيث أشار إلى أنّ "في محادثته الليلة الماضية مع بايدن، كرر نتانياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي أعلنه أيضًا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيًا بالكامل على قطاع غزة، لضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطيني".