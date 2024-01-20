مستشار الأمن القومي العراقي: العدوان على سوريا وجنوب لبنان محاولة مفضوحة لجر المنطقة للحرب

أشار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، إلى أنّ "استمرار العدوان على سوريا وجنوب لبنان محاولة مفضوحة لجرّ المنطقة لحرب شاملة".
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية والتي تطال المدنيين، فيما يقوم "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنات على طول الحدود، فيما تنفذ تل أبيب غارات متكررة على أهداف في سوريا.
ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
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