غالانت: من المحتمل توسع الحملة العسكرية في الشمال إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنّه "من المحتمل توسّع الحملة العسكريّة في الشمال إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية"، وفق ما نقلت عنه القناة 14 الإسرائيلية.

وأمس أيضًا، ذكر غالانت، أنّه "إذا استمر القتال في الجنوب فسيستمر بالحدود الشمالية، لكننا لن نقبل الوضع الحالي طويلًا".

وزعم أنّ "حزب الله يخسر المعركة التكتيكية"، مشيرًا إلى أنّه "إذا لم يحترم (حزب الله) حق سكان الشمال في العيش بأمان فسنحقق ذلك بالقوة".

وكانت قد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين غربيين ولبنانيين، قولهم إنّ "إسرائيل هددت بتصعيد قتالها مع "حزب الله" إن لم يوجد اتفاق خلال أسابيع".

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية والتي تطال المدنيين، فيما يقوم "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنات على طول الحدود.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وموقف حزب الله هو مواصلة إطلاق الصواريخ تجاه الجيش الإسرائيلي والمواقع الإسرائيلية لحين التوصل لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.