خريس: نريد صيانة الوطن وحمايته وفي حركة "أمل" و"حزب الله" لا نفرّق بين مواطن وآخر

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، أنّ "لبنان وحده من يلتزم بالقرارات الدولية"، موضحًا "أننا نريد صيانة هذا الوطن وحمايته، وندافع عنه، ونحن من التزمنا بالقرارات الدولية، وخاصة القرار 1701، ولكن الجانب الآخر ألا وهو العدو الإسرائيلي، لم يلتزم بتطبيق وبتنفيذ هذا القرار منذ العام 2006، ولا نريد أن نُعدد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أمننا وجنوبنا وإنساننا وحدودنا، ولذلك فإن أفضل وجوه الحرب مع الأعداء هو السلم الأهلي الداخلي".

كلام خريس جاء خلال افتتاح بلدية معروب منظومة الطاقة الشمسية للبئر الارتوازية، ضمن خطتها الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع الإنمائية، المموّل من قيادتي حركة أمل وحزب الله وقوات اليونيفيل (الفرنسية، الفنلندية، الماليزية)، وذلك باحتفال أقيم في قاعة المدرسة الرسمية لبلدة معروب.

وشدد على "أننا في حركة أمل وحزب الله لا نفرّق بين مواطن وآخر، فالإنسان هو إنسان بعمله وأخلاقه وسلوكه وتواضعه وانجازاته، وهكذا تعلّمنا من مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر".