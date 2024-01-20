إعلام إسرائيلي: جندي عائد من غزة يطلق النار على صديقه ويقتله بتل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن جندى احتياط عائد من غزة أطلق النار على صديقه وقتله فى تل أبيب.

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أنه منذ السابع من أكتوبر، تم تجنيد مئات الآلاف فى الاحتياطي، معتبرين هذا أحد أصعب الأحداث فى العقود الأخيرة، والتى أدت إلى إصابات جسدية وعقلية.

وأضافت أنه سواء كان الأمر يتعلق بالتعرض المباشر أو غير المباشر فى أثناء هجماتهم على القطاع، فإن العديد من أفراد القوات الإسرائيلية مممن شاركوا فى حرب غزة تتطور حالتهم هذه الأيام إلى "اضطراب ما بعد الصدمة" التى يمكن أن تسبب حالات نفسية وعقلية أكثر خطورة.