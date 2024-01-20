نجل القذافي يكسر الحواجز ويحضر قمة برازفيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون قمة برازافيل المنتظر عقدها في فبراير المقبل، فرصة لكسر الحواجز النفسية والسياسية التي تحول دول تحقيق المصالحة الليبية، وينتظر أن تأخذ القمة صدى سياسيا كبيرا لاسيما في ظل معلومات عن مشاركة سيف الإسلام القذافي.

وكشفت مصادر ليبية أن سيف الإسلام القذافي دعي للمشاركة في قمة برازافيل، وأنه من المنتظر أن يلبي الدعوة إلى جانب بقية الفرقاء الليبيين، وستمنح السلطات سيف الإسلام فرصة مغادرة بلاده للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام والده العقيد معمر القذافي في العام 2011، وستكون له لقاءات مهمة مع مشاركين في القمة سواء من الليبيين أو من المسؤولين الأفارقة.

وقالت صحيفة «العرب» الدولية «إن سيف الإسلام سيرافقه فريقه السياسي في رحلة تمتد من الجنوب الليبي إلى تشاد ومنها في اتجاه الكونغو برعاية خاصة من الاتحاد الأفريقي، الذي يشرف على تنظيم القمة بمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا ودول الجوار والفرقاء الليبيين الأساسيين».

وكانت وفود كونغولية نقلت دعوات للمشاركة في القمة إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة.

واستضافت العاصمة الكونغولية برازافيل، في يوليو الماضي، أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية، برعاية رئيس البلاد، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو، ومشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وممثلين عن مختلف الأطراف الليبية والجامعة العربية والدول المعنية بالأزمة الليبية.

وزار القائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر برازافيل في اكتوبر الماضي، وعقد اجتماعا مع الرئيس ساسو نغيسو تركز على مناقشة المصالحة، وهي الرغبة الأكثر حماسة للاتحاد الأفريقي وعديد الشركاء الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى مسألة حل النزاع، وشروط الحل السياسي التوافقي للأزمة الليبية.

وشارك ممثلو الرئيس الكونغولي في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، وآخرها الذي انعقد في مدينة زوارة الأسبوع الماضي، تمهيدا للمؤتمر الوطني الجامع في مدينة سرت والذي سينعقد في 28 أبريل المقبل.

مكاسب نجل القذافي من حضور قمة برازيل: