شكرا لقرائتكم خبر قوات وعد الحق العراقية تدك داعش 3 مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، بتنفيذ عملية عسكرية بغطاء جوي ضد تنظيم داعش الإرهابي، في قاطع عمليات محافظة ديالي (57 كلم شمال شرق بغداد).

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إنه استمرارا لنهجها التعرضي وعملياتها النوعية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي داعش، وقتل عناصره المنهزمة وباستخدام قطعات برية وجوية وقطعات النخبة، بدأت قيادة العمليات المشتركة عمليات (وعد الحق) في قاطع عمليات ديالي.

وذكر البيان أن القوات الجوية باشرت بتوجيه 3 ضربات ضد أوكار العدو، بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وما زالت العمليات مستمرة»، وأكد أن القوات الأمنية، التي صممت على إزالة الإرهاب بكل إشكاله، ستستمر بتعقبه ومتابعة عناصره وأوكاره حتى القضاء عليه.