شكرا لقرائتكم خبر عودة الاتصالات إلى غزة بعد 8 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 8 أيام من انقطاع الهاتف والإنترنت إلى حد كبير، من المتوقع أن يتمكن قريبا سكان قطاع غزة المحاصر من استخدام خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية مرة أخرى، حسبما ذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» أمس.

وقالت الشركة إنها ستعيد الاتصالات تدريجيا، وعملت الطواقم الفنية التابعة للشركة التي يقع مقرها في الضفة الغربية، جاهدة لإصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

وتم وقف الخدمات إلى حد كبير لليوم الثامن على التوالي.