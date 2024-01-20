شكرا لقرائتكم خبر جونسون: العالم يحتاج عودة ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إن فترة رئاسية جديدة لدونالد ترمب يمكن أن تكون هي «بالضبط ما يحتاجه العالم».

وسخر من حالة القلق على المستوى الدولي من فوز ترمب في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر، وقال في عموده الأسبوعي في صحيفة «ديلي ميل»، إنه إذا دعم ترمب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن قيادته المتجددة «يمكن أن تكون فوزا كبيرا للعالم».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جونسون قوله «لا أعتقد ببساطة أن ترمب سيتخلى عن الأوكرانيين، على العكس، بعدما تأكد أنه لا يوجد اتفاق ليبرمه مع بوتين.