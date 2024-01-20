بينهم مسؤول استخبارات فيلق القدس.. - مقتل 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة إسرائيلية في دمشق

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل خمسة مستشارين عسكريين إيرانيين بقصف إسرائيلي استهدف، صباح اليوم السبت، مبنىً سكنياً قرب السفارة اللبنانية في منطقة المزة غربيّ العاصمة السورية دمشق.



وأعلن "الحرس الثوري"، في بيان، "مقتل أربعة من المستشارين العسكريين الإيرانيين في هجوم إسرائيلي على دمشق"، مشيراً إلى أن "الهجوم الإسرائيلي الإجرامي أودى أيضاً بحياة عدد من عناصر القوات السورية". وفي بيان لاحق، ذكر أن القتلى هم "حجت الله أميدوار وعلي آقازادة وحسين محمدي وسعيد كريمي".



ولم يذكر الحرس في بيانه رتبهم العسكرية ومناصبهم، كذلك لم يذكر بين الأسماء قائد استخبارات فيلق القدس الحاج "صادق أميد زادة" ونائبه الحاج محرم، اللذين كانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت إنهما قُتلا في الغارة، إلا أن موقع "خبر أونلاين" الإيراني قال إن "حجت الله أميدوار" هو الاسم الحقيقي للحاج صادق أميد زادة.

وقبل قليل مساء السبت، أفادت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري يقول إن مستشارا خامسا توفي متأثرا بإصابته في الغارة على دمشق.



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز" بمقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على دمشق، بينهم رئيس وحدة المعلومات.



من جهتها، أكدت وكالة الطلبة الإيرانية اغتيال مسؤول الاستخبارات في "فيلق القدس" الإيراني ونائبه في الغارة الإسرائيلية على دمشق.



وفي هذا الإطار، أوردت وسائل إعلام وحسابات افتراضية إيرانية أن قائد الاستخبارات في الفيلق يدعى الحاج صادق أميد زاده، أما نائبه فاسمه غلام وهو معروف بلقب "الحاج محروم"، بحسب المصادر نفسها.



كذلك نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، أن مستشارَين عسكريَّين إيرانيًّين كبيرَين قُتلا في الغارة الإسرائيلية على دمشق.



وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مزرعة تسيطر عليها مليشيات موالية لإيران في محيط بلدة السيدة زينب بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل القيادي في "الحرس الثوري الإيراني" رضا موسوي.



المصدر: وكالات