عضو بالفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: نتوقع صدور حكم بالدعوى ضد إسرائيل خلال أسبوع

كشف عضو في الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، "أننا نتوقع صدور حكم بشأن الدعوى ضد إسرائيل خلال أسبوع"، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي 12 كانون الثاني، اختتمت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا في القضية ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين.

من جهته، ذكر وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا في مؤتمر صحفي حينها أمام المحكمة في لاهاي، أن إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمتها بلاده، ولم تقدم ما يدحض الوقائع التي اتهمت بها.