الجيش الإسرائيلي: إصابة 16 عسكريًا في المعارك الدائرة في غزة خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 16 عسكريًا في المعارك الدائرة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. ورغم ما يدّعيه الجيش الإسرائيلي من تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب "القسام" و"سرايا القدس"، تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع ويتكبّد الجيش خسائر في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية الفلسطينية المستمرة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

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