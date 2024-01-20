"التايمز" عن مسؤول إسرائيلي: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار ونتانياهو متردد

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إنّ "حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو متردد ويضيّع الوقت".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي".

وكشف الموقع أنّ "غالانت هدد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بإحضار قوّة غولاني (لواء مشاة للجيش الإسرائيلي) للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب"، وسط تزايد الانقسامات داخله.

ويأتي ذلك في ويأتي ذلك مع تزايد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراء في حكومته من جهة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وسياسيين إسرائيليين من جهة أخرى بشأن مسار الحرب على قطاع غزة ومسألة حل الدولتين وملف الأسرى في قطاع غزة.