استهداف إسرائيلي طال بلدات ميس الجبل وحولا وكفركلا في جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارات إسرائيلية طالت بلدات ميش الجبل وكفركلا وحولا في جنوب لبنان. ولفت إلى وجود تحليق تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في اجواء القطاعين الغربي والاوسط من الجنوب على علو منخفص، كما تشهد المناطق الحدودية وبلدات النبطية واقليم التفاح تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع على علو منخفض.

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