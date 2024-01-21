الكويت: العلاقات راسخة مع مصر والتنسيق مستمر لخير المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والكويت، مؤكدا خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية المصري سامح شكري لتهنئته بتولي المنصب حديثاً، الحرص على استمرار التنسيق والتشاور الثنائي لتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.



من جانبه، أعرب شكري عن أطيب تمنياته لوزير خارجية الكويت بالتوفيق والسداد في مهام عمله، مؤكداً عمق وخصوصية العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتطلع لمواصلة العمل المشترك للدفع بأوجه العلاقات الثنائية لآفاق أرحب وأوسع، ولتعزيز مسار العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح شعوب المنطقة العربية.