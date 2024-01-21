الدفاع التركية: القضاء على 10 عناصر من "بي كي كي" بغارات جوية شمالي العراق

أكّدت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة تواصل دك جحور الإرهابيّين"، معلنةً "تحييد 10 إرهابيّين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة عمليّة "المخلب- القفل" شمالي ​العراق​ بغارات جوّيّة". وشدّدت على "مواصلة ​مكافحة الإرهاب​ بكلّ عزم وحزم". وكانت قد أفادت وزارة الدفاع أمس، بأنّ "سلاح الجو التّركي نفّذ غارات جوّيّة على منطقة كاره شمالي العراق، إثر رصد عناصر تنظيم "بي كي كي" بالمنطقة"، مشيرةً إلى "تحييد 9 مسلّحين في الغارات الجوّيّة"، ومشدّدةً على "مواصلة الجيش التركي عمليّاته حتّى تحييد آخر إرهابي".

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