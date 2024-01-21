تحطم طائرة روسية على متنها 6 ركاب في شمال شرق أفغانستان

تحطّمت طائرة روسيّة على متنها ستة ركاب، في منطقة جبليّة في شمال شرق أفغانستان.
وأعلنت وكالة "روسافياتسيا" المعنيّة بمراقبة الملاحة الجوّيّة الرّوسيّة، أنّ "الاتصال انقطع بطائرة "فالكون 10" مسجّلة في سجّلات الدّولة للطّائرات المدنيّة للاتحاد الرّوسي، واختفى أثرها عن شاشات المراقبة... فيما كانت في المجال الجوّي الأفغاني".
وأوضحت في بيان، أنّ "معلومات أوّليّة تفيد بوجود ستة أشخاص على متنها، هم أربعة من أعضاء الطّاقم وراكبان"، مشيرةً إلى أنّ هذه الطّائرة الخاصّة ذات محرّكين "من صنع الشّركة الفرنسيّة "داسو" للطيران في عام 1978. وهي ملك فرد وشركة أثليتك غروب ال ال سي".
وكشفت الوكالة أنّ الطّائرة كانت تجري رحلة لأغراض طبيّة بين غايا (الهند) وطشقند (أوزبكستان) وجوكوفسكي (روسيا)، لافتةً إلى أنّ "عمليّات البحث جارية للعثور عليها".
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